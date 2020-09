Custo para investir em BDRs assusta novos investidores

Em agosto, a Comissão de Valores Mobiliários permitiu que pessoas físicas passem a negociar as Brazilian Depositary Receipts (BRDs), as ações de companhias estrangeiras negociadas na bolsa de valores de São Paulo, a B3. Contudo, quem foi atrás para comprar ações da Apple ou da Tesla se assustou. O custo de intermediação bancária chega a 5%, o que come uma boa parte da rentabilidade do investimento. Assim, num processo de compra e venda, o investidor já perde 10% do retorno.

