CSU injeta R$ 10 milhões em rodada de captação do FitBank

A fornecedora de sistemas de pagamento e serviços de atendimento CSU está investindo 10 milhões de reais para ter uma participação de 4% da fintech FitBank. O aporte será divulgado nesta segunda-feira, 29, em fato relevante. A rodada de captação também contou com investimento de um grupo de investidores e fundadores do FitBank, do qual fazem parte Rener Menezes e Otavio Farah, que adicionou outros 20 milhões de reais ao caixa da empresa. Com a jogada, a CSU dá início a uma jornada de aquisição de participação em negócios complementares ao dela no ecossistema de pagamentos do país. O diretor de relações com investidores da CSU, Ricardo Leite, assumirá uma posição no conselho de administração da fintech. Fundado em 2015 o FitBank movimenta mais de 2 bilhões de reais por mês e atende cerca de 100 ecossistemas de pagamento em diferentes setores. A fintech ganhou escala após receber recursos do J.P. Morgan, em julho de 2020.