CSN faz aquisição de mais de R$ 5 bilhões

VEJA Mercado | Abertura | 10 de setembro.

Com a trégua política e a desmobilização dos caminhoneiros, os mercados podem voltar a reagir às notícias de negócios neste último dia da semana. Nesta sexta-feira, a CSN anunciou a compra dos ativos da cimenteira Holcim no Brasil por 1 bilhão de dólares, algo em torno de 5,3 bilhões de reais. A Petrobras quitou o compromisso de 1,7 bilhão de reais que tinha com a Petros, o fundo de pensão da empresa. A Eletrobras assinou a venda de 49% da sua participação na Norte Brasil Transmissora de Energia por R$ 700 milhões. O TC, plataforma de informações, comprou a Abalustre, plataforma de dados, por um valor estimado em R$ 6,7 milhões. A Latam diz que recebeu várias ofertas para financiar sua saída da recuperação judicial com 5 bilhões de dólares em dívidas que está sendo feita nos Estados Unidos. A Vale informou que pode gastar até 21,6% mais do que no ano passado com os desembolsos para compensar desastre de Brumadinho e as estimativas estão entre 2,7 bilhões de dólares e 3,2 bilhões de dólares.