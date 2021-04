Crise na pandemia: fretadores de ônibus pedem socorro aos bancos

Os empresários do setor fretamento de ônibus estão pedindo socorro aos bancos. Eles organizaram uma manifestação hoje em 10 capitais para tentar sensibilizar o BNDES e bancos privados para que prorroguem por 12 meses o pagamento de veículos financiados. O setor gera cerca de 180 mil empregos diretos e indiretos e alega que foi altamente afetado com a queda do turismo por conta da pandemia do coronavírus. A mobilização deve contar com centenas de ônibus e está marcada para começar ao meio-dia desta terça-feira, 20.