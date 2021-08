Crise hídrica: “Pessimista demais? Infelizmente, não”, diz governo

A gravidade da crise hídrica ficou estampada na fala do presidente do Operador Nacional do Sistema (ONS) que comanda a operação do setor elétrico, Luiz Carlos Ciochi. Em coletiva de imprensa para anunciar medidas para economizar energia, Ciochi disse que as chuvas em julho e agosto foram muito menores do que eles tinham expectativa, apesar de já trabalharem com cenário conservador. Eles esperavam chuva no sul do país, que não se concretizou. “Quando converte chuva para vazão, tem cenário ainda mais restritivo. Pessimista demais? Infelizmente, não. A natureza tem mostrado muito mais negativa do que nossas simulações”, disse Ciochi.