Crise entre Poderes aterroriza pauta econômica em um momento crucial

“Parece até sabotagem”, disse ao Radar Econômico um importante membro da equipe econômica do governo Bolsonaro sobre a crise instaurada entre o Poder Legislativo e o Judiciário devido à prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) pelo ministro do STF Alexandre de Moraes. Em meio às discussões para a renovação do auxílio emergencial, tudo parou na Câmara dos Deputados para discutir o futuro do deputado bolsonarista. O entendimento por lá de que a crise não poderia vir em pior hora e de que o movimento pode significar mais uma ação para minar a continuidade do governo, do que, de fato, punir um crime cometido pelo parlamentar. Especula-se: Moraes teria atirado num deputado para acertar no presidente?

Enquanto isso, a equipe econômica vai manter sua agenda, focada principalmente no Senado, como se o evento fosse puramente marginal. Na tarde desta quarta-feira, 17, por exemplo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, receberá o senador Marcio Bittar (MDB-AC), relator da PEC do Pacto Federativo e responsável por incluir a cláusula de calamidade, que restabelecerá o auxílio emergencial. Disse, essa fonte, que o ministro recebeu com profunda tristeza a notícia de que as declarações indecorosas do deputado acarretaram em sua prisão, pois isso pode boicotar, mais uma vez, a retomada da economia do país.

