Crise em Manaus também respinga em Guedes

O ministro Paulo Guedes sentiu os primeiros respingos da crise de falta de oxigênio em Manaus (AM). A Câmara de Comércio Exterior (Camex), ligada ao seu Ministério, aumentou o imposto de importação para o gás hospitalar semanas antes do estouro da crise. O tributo havia sido zerado em 25 de março de 2020, no início da pandemia no Brasil. O alarde que foi feito à época da redução, obviamente, não foi o mesmo no momento do retorno dos impostos.

