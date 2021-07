Criptomoeda é hipercapitalista e de direita, diz criador da dogecoin

Jackson Palmer foi um dos criadores da dogecoin, uma criptomoeda que era para ser apenas uma brincadeira com um meme de um cachorro shiba inu que acabou virando uma das dez maiores criptomoedas do mundo. Palmer foi ao Twitter fazer uma série de críticas às criptomoedas. Ele diz que é uma tecnologia hipercapitalista, inerentemente de direita e que foi construída para amplificar a riqueza de seus proponentes por meio de uma combinação de evasão fiscal, supervisão regulatória reduzida e escassez artificialmente aplicada.



“Criptomoeda é como pegar as piores partes do sistema capitalista de hoje (por exemplo, corrupção, fraude, desigualdade) e usar software para limitar tecnicamente o uso de intervenções (por exemplo, auditorias, regulamentação, tributação) que servem como proteções ou redes de segurança para a pessoa média”.

Além disso, ele diz que é um sistema de exploração em que os mais ricos ficam mais ricos em cima dos financeiramente desesperados e ingênuos. Apesar do sucesso da dogecoin, Palmer não ficou com rico com a cripto já que se desfez delas antes do sucesso estrondoso da moeda, impulsionado pelo garoto propaganda Elon Musk.

I am often asked if I will “return to cryptocurrency” or begin regularly sharing my thoughts on the topic again. My answer is a wholehearted “no”, but to avoid repeating myself I figure it might be worthwhile briefly explaining why here…

