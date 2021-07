Cria de Satanás, comunista, colaborador nazista. Quem é George Soros?

Uma cria de Satanás, um colaborador nazista, um comunista, uma pessoa má. Inimigo número 1 da extrema direita. Inimigo da esquerda. Inimigo de todo mundo. O homem conhecido por apostar contra o Banco da Inglaterra e ganhar um bilhão de dólares em um dia. Um judeu que viveu o Holocausto. Quem é George Soros, afinal? Sua história foi contada no documentário “Soros”, dirigido por Jesse Dylan, filho do músico Bob Dylan, e a O2 Play começa a distribuir o filme no Brasil a partir do dia 12 de agosto nas plataformas iTunes, Apple TV+, Google Play, YouTube Filmes, Vivo, Now e Looke. Dylan teve acesso sem precedentes a Soros e seu círculo íntimo e diz que conta a história de um gênio e de como sua experiência como judeu durante o Holocausto deu origem a uma cruzada ao longo de sua vida contra o autoritarismo e o ódio. Durante os tempos de filmagem, Dylan diz que viu Soros se transformar em alvo de teorias da conspiração e que com o extremismo crescendo todo o mundo, sua história precisa ser contada. O trailer do documentário pode ser visto aqui.