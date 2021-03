Credit Suisse e Nomura terão perdas bilionárias com Archegos

Os bancos Credit Suisse e Nomura comunicaram nesta segunda-feira, 29, que terão perdas bilionárias por conta de um “importante hedge fund com sede nos Estados Unidos” que não atendeu as chamadas de margens por conta de posições alavancadas que este fundo tinha no mercado. As agências de notícias internacionais informam que os dois bancos estavam expostos ao Archegos Capital Management, o family office de Bill Hwang, que teve que liquidar 30 bilhões de dólares em ações nos Estados Unidos na sexta-feira, 26, entrando em colapso.

O Credit Suisse informou que é cedo para afirmar o valor das perdas, mas que podem ser “altamente significativas para os resultados do primeiro trimestre”. O Nomura fez um anúncio semelhante, mas já prevê que pode perder cerca de 2 bilhões de dólares. As ações dos dois bancos despencam na bolsa de Nova York por conta dos comunicados.

O analista William Castro, da corretora Avenue, explica que durante a pandemia o Federal Reserve deu liberdade aos bancos para assumir posições mais alavancadas e assim ter mais retorno em suas operações durante este período. Mas o Fed decidiu que, a partir do dia 31 de março, estes limites devem voltar aos níveis tradicionais e o resultado é que os bancos tiveram que zerar a posição de clientes que estavam muito alavancados, ou seja, comprando mais ações do que tinham em patrimônio. Isso acabou afetando o Archegos, que teve que vender ações que tinha em carteira de empresas de tecnologia chinesas e empresas de mídia anos Estados Unidos. Castro acredita que foi uma operação pontual e não deve trazer um risco sistêmico aos bancos.