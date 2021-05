CPI: Senador convoca secretária da Saúde que saiu às pressas do cargo

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) protocolou um requerimento para convocar para a CPI a secretária de enfrentamento à Covid-19, Luana Araújo, que ficou pouco mais de uma semana no cargo e pediu para sair. Como noticiou a coluna Radar Econômico na sexta-feira, 21, Luana não aceitou “entubar” determinações vindas do Palácio do Planalto. O senador quer justamente saber os motivos de sua saída. A agora ex-secretária é infectologista e em suas redes sociais, antes de assumir o cargo, havia manifestado que é contrária ao uso de cloroquina e ivermectina no tratamento da Covid, chegou a dizer que se tratava de “neocurandeirismo” e que o Brasil estava “na vanguarda da estupidez mundial”. Depois que o jornal O Globo noticiou as posições da secretária ela apagou sua conta na rede social.

