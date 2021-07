CPI, reforma do imposto de renda e LDO estão às vésperas do recesso

VEJA Mercado Abertura, 15 de julho.

Na reta final antes do recesso do Congresso Nacional, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser votado ainda hoje. A LDO determina as metas e prioridades para a elaboração e execução da Lei Orçamentária e precisa ser votada um dia antes do recesso. A LDO 2022 prevê um deficit de R$ 177,5 bilhões, um salário mínimo de R$ 1.147, inflação de 3,5% e o crescimento do PIB em 2,5%.

Além disso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prorrogou a CPI da Covid por mais 90 dias, mas a CPI também terá recesso. Outro recesso será o das discussões sobre a reforma do imposto de renda que só deverão ser retomadas em agosto.

No cenário mundial, os dados da China mostram que o segundo trimestre foi de um crescimento anual de 7,9% no segundo trimestre do ano e de 1,3% em relação ao primeiro trimestre. Dos Estados Unidos, devem vir novos dados sobre seguro desemprego e Jerome Powell, presidente do banco central americano, continuará seu debate com o Congresso dos Estados Unidos.