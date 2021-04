Covid-19: Roche pede à Anvisa uso emergencial do coquetel do Trump

A farmacêutica Roche pediu na noite desta quinta-feira, 01, o pedido de uso emergencial dos remédios cairivimabe e imdevimabe contra a Covid-19. O coquetel ficou conhecido quando foi usado pelo ex-presidente Donald Trump, que foi infectado pelo coronavírus em outubro do ano passado. De acordo com a Anvisa, nas primeiras 72 horas será feita uma triagem para analisar se a documentação necessária foi entregue e em 30 dias será dada uma resposta sobre a autorização ou não do uso do medicamento no Brasil. A agência também usará o relatório técnico da FDA , que já autorizou o uso do medicamento nos Estados Unidos.