Covid-19 reduz consultas médicas e aumenta volume de exames, diz pesquisa

Uma pesquisa feita pelo Vox Populi a pedido do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) mostra que a Covid-19 mudou o perfil de uso de planos de saúde pelos brasileiros. As pessoas estão fazendo mais exames diagnósticos e menos consultas médicas. A pesquisa é realizada a cada dois anos e os números de 2021 mostram que 88% das pessoas entrevistadas fizeram algum tipo de exame nos últimos 12 meses, até abril, contra 78% da pesquisa feita em 2019. Já o percentual de consultas caiu 15 pontos percentuais, de 86% para 71%. “O que reforça o maior monitoramento da contaminação por Covid-19 ou ainda da escolha por parte de pacientes de adiarem cirurgias eletivas em função do risco da pandemia”, diz José Cechin, superintendente executivo do IESS.