Covax: 3 milhões de doses chegam ao Brasil até o fim de março

O Ministério da Saúde está terminando de fechar o cronograma para o recebimento de 9.122.400 de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca até maio, que serão enviadas pelo consórcio internacional Covax Facility. Serão 2.997.600 doses entregues até o fim do mês, segundo ofício assinado pelo coronel Antônio Elcio Franco Filho, secretário-executivo do Ministério da Saúde. O restante será enviado entre abril e maio. Elcio Franco quer que a Fundação Oswaldo Cruz faça a logística dessas doses, devido sua expertise na importação da mesma vacina a partir da Índia. As doses do consórcio, criado pela Organização Mundial da Saúde, serão produzidas pelo laboratório sul-coreano SK Bioscience.

