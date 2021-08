Corinthians está em inquérito civil do MPF no caso do ‘juiz dos ingleses’

O Ministério Público Federal abriu inquérito civil no caso do Corinthians dentro da Operação Westminster, que investiga a venda de decisões judiciais pelo juiz federal Leonardo Safi de Melo, que foi preso no ano passado. O caso ficou conhecido como sendo o do “juiz dos ingleses”. O MPF publicou portaria determinando a abertura do inquérito dizendo que os documentos constantes dos autos dão conta de “possível prática de atos de improbidade administrativa que importaram enriquecimento ilícito e atentaram contra os princípios da administração pública”. Ainda que restem diligências para o desfecho do inquérito criminal, segundo o próprio MPF, a procuradoria já abriu o inquérito que apura os impactos financeiros. Dirigentes e advogados do clube chegaram a confirmar, no curso da investigação no ano passado, que tinham recebido pedido de pagamento de propina, mas negaram ter aceitado qualquer proposta neste sentido.

Leia mais em:

+Ministério Público avança contra farmacêutica Sanofi