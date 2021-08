Cooperativas de crédito estão entre os que mais emprestaram no Pronampe

Os sistemas de cooperativa de crédito estão entre as instituições que mais emprestaram recursos no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas de Pequeno Porte (Pronampe). O Sicoob emprestou 1,6 bilhão de reais, na segunda fase do programa, e o Sicredi 1,5 bilhão de reais. O maior repassador foi o Banco do Brasil com 6,6 bilhões de reais, seguido do Bradesco com 2,6 bilhões de reais, depois os sistemas de crédito e, na sequência, o Itaú com 1,5 bilhão de reais. O Sistema Nacional de Fomento (SNF), que envolve bancos públicos, cooperativas de crédito, bancos de desenvolvimento e agências de fomento, foi responsável por 76,3% dos quase 20 bilhões de reais contratados na nova fase do Pronampe, segundo levantamento realizado pela Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE). A expectativa é de que a segunda fase atinja 25 bilhões de reais.