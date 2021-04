Convite a Luiza Trajano para manifesto causa cizânia entre presidenciáveis

A notícia de que a empresária Luiza Trajano não aceitou o convite para assinar o manifesto pela democracia dos presidenciáveis de centro, como informou a coluna nesta quinta-feira, 01, causou uma cizânia no grupo. O governador João Doria (PSDB) logo negou que ela tenha sido convidada. Desconfiou-se então que o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que organizou e convidou o grupo para fazer o manifesto, é que teria feito o convite. Mas ele negou que tenha convidado. Dentre os presidenciáveis de centro, o ex-ministro Sérgio Moro também foi convidado a participar, mas acabou não assinando o manifesto por impedimento do seu contrato com a consultoria Alvarez & Marsal. Fizeram parte do manifesto: Ciro Gomes, Eduardo Leite, João Amoedo, João Doria, Luciano Huck e Luiz Henrique Mandetta.