Conmebol diz que Ministério da Saúde deu aval para Copa América no Brasil

O comunicado oficial da Conmebol, em seu site, anunciando que a Copa América 2021 será realizada no Brasil, diz que a decisão do governo brasileiro teve o aval do Ministério da Saúde. “O presidente Caboclo (Rogério Caboclo, presidente da CBF) conversou com o Presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, que imediatamente apoiou a iniciativa, com a aprovação dos Ministérios da Casa Civil, da Saúde, das Relações Exteriores e da Secretaria Nacional dos Esportes”.

Chama a atenção que o Ministério da Saúde esteja na lista já que o ministro Marcelo Queiroga tem reiteradamente demonstrado que está preocupado com uma terceira onda da Covid-19. Uma terceira onda pode significar novo fechamento do comércio, mais atrasos na reabertura total do setor de turismo e mais uma vez afetar a economia. A Copa América está prevista para acontecer a partir do dia 13 de junho. O Ministério da Saúde não respondeu imediatamente ao ser questionado sobre esta aprovação.