Confederação de turismo prevê retomada completa do setor até maio

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) projeta que as atividades turísticas deverão faturar 171,9 bilhões de reais ao longo da próxima alta temporada, o que contribuiria para levar o nível de volume de receitas ao nível imediatamente anterior ao início da pandemia já a partir do mês maio de maio de 2022. Segundo a instituição, a despeito do cenário econômico, a retomada das atividades e a vacinação em massa devem provocar a criação de 81 mil vagas para o setor.

“A concretização desse cenário demandaria a continuidade na tendência de redução do isolamento social até o fim do corrente ano”, diz o relatório.

De acordo com o Índice de Atividades Turísticas apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de receitas do setor de turismo avançou 49,1% desde o fim da segunda onda da pandemia no Brasil e, embora ainda esteja 20,7% aquém do nível registrado antes do início da crise sanitária, nota-se que o setor vive o seu melhor momento desde fevereiro de 2020, do ponto de vista de geração de volume de receitas.