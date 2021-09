Concorrentes seguem tentando barrar a fusão da Localiza com a Unidas

A locadora de automóveis Ouro Verde diz que a proposta da Secretária Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para aprovar a fusão da Localiza e da Unidas não é suficiente para proteger a concorrência. Em acordo com as empresas, a secretaria propôs a venda de parte do negócio. “O remédio apontado é, em particular, tecnicamente falho, contraditório e assaz insuficiente”, diz nota técnica enviada pela Ouro Verde ao órgão. A empresa cita o parecer do ex-Conselheiro do Cade, João Paulo Resende, que diz que o conjunto de ativos a ser vendido das duas empresas não forma uma unidade autônoma que seja suficiente para exercer alguma rivalidade à empresa que vai surgir da fusão, o que contraria a própria jurisprudência do Cade e seu Guia de Remédios. A Ouro Verde pede que o Cade não aprove o negócio.