Concessões de rodovias federais com ESG podem gerar R$ 400 bilhões

Um estudo com as concessões de rodovias federais que estão no Programa de Parceria de Investimentos (PPI) mostra que, se elas seguirem modelos ESG, o retorno à sociedade seria de 400 bilhões de reais. A conta foi feita pela startup Seall, que faz gestão estratégica de impacto socioambiental e econômico, com base no Retorno Social do Investimento (SROI), uma ferramenta usada em todo o mundo e que mensura o “valor” dos impactos nas pessoas e nas organizações. Para chegar aos R$ 400 bilhões, a Seall analisou por exemplo a redução de acidentes e, por consequência, queda do custo do SUS em tratar acidentados e da Previdência em pagar por afastamentos ou pensões por mortes. Também considerou a redução de danos materiais e despesas de assistência veicular do usuário do veículo e de emissões de gases de Efeito Estufa. Outro item considerado foi a arrecadação de impostos e pedágios e, por fim, a redução do investimento direto de recursos públicos na rodovia e possibilidade de aplicar os recursos em outras demandas sociais.