Competidores temem concentração de alunos entre Yduqs e Cogna

Uma eventual aquisição da Laureate Brasil pela Yduqs não só aproximaria a empresa da Cogna, a maior do mercado de ensino superior, como também criaria um abismo entre as duas líderes e o restante do setor de educação. Considerando os números relativos ao terceiro trimestre divulgado pelas companhias, a Cogna tem 920 mil alunos, enquanto o grupo resultante da união entre Yduqs e Laureate teria 900 mil. A Unip, terceira colocada, tem pouco mais da metade disso: 484 mil estudantes, segundo os dados mais recentes disponíveis, do Inep 2018.

Após a Ser Educacional anunciar a assinatura de acordo para aquisição da Laureate Brasil no último domingo, a Yduqs publicou fato relevante na segunda-feira manifestando interesse em também apresentar uma proposta pelo grupo, dentro do período de 30 dias previsto em uma cláusula de “go-shop” presente no contrato assinado. O interesse da segunda maior do setor levantou questões sobre a viabilidade de um possível negócio passar pelo Cade, dada a potencial concentração de mercado na mão das duas líderes.

