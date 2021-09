Como os Jogos de Inverno na China podem afetar as ações da Vale?

No que cargas d’água os Jogos Olímpicos de Inverno podem influenciar as ações da Vale na bolsa brasileira? Segundo analistas e consultorias, existe sim uma relação entre os fatos. Pouco se fala sobre o assunto, mas a China sediará os Jogos de Inverno em março de 2022, e existe a intenção por parte do governo de organizar um evento mais limpo e com menos poluição atmosférica. “A produção de aço e o uso das termelétricas de carvão prejudicam substancialmente a visibilidade nos grandes centros. A China quer uma Olimpíada de céu azul, sem poluição, para ser comparada com os Jogos de Tóquio”, afirma Roberto Attuch, CEO da Ohnresearch. O executivo ainda indica que os preços devem se recuperar após a realização do evento. O polo de produção de aço de Tangshan, por exemplo, estenderá os limites de produção até março para melhorar a qualidade do ar durante os Jogos de Inverno, de acordo com a consultoria Mysteel.

Hoje, o preço do minério de ferro recuou 5% na bolsa de Dalian, a 808 yuanes por tonelada, também diante de incertezas sobre atividade econômica chinesa. CSN e Vale fecharam o pregão desta terça-feira, 31, em quedas de 4,99% e 1,37%%, respectivamente.