Como está a situação dos voos pelo mundo?

O Instituto de Economia da Mastercard fez um estudo sobre a situação mundial dos voos e descobriu que um quinto dos países já retornaram a pelo menos 90% dos níveis pré-pandêmicos nos voos domésticos. No Brasil, a recuperação era de 64% em maio deste ano. Em alguns países como Estados Unidos, Austrália e França, as reservas já até superaram os níveis pré-pandemia. Mas o que mostra que a pandemia ainda está por todo mudo é a recuperação dos voos internacionais. Nos Estados Unidos, 78% dos voos foram retomados, enquanto no Brasil somente 29%. Canadá, Tailândia e Nova Zelândia retomaram apenas uma fração.

Outro dado interessante da pesquisa mostra que os voos a trabalho estão se recuperando mais rápido do que os voo a lazer. No Brasil, as viagens realizadas por motivos de trabalho/corporativos já chegaram a 45% dos dos níveis pré-pandemia, enquanto as por lazer ou outras razões ainda estão em um terço.