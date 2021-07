Como a retaliação da China contra a Didi pode afetar o aplicativo 99

Cada nova notícia vinda da China sobre a retaliação à empresa Didi Global, deixa os executivos do aplicativo 99 no Brasil em completa apreensão. A chinesa Didi é dona do 99 e o medo é que os negócios no Brasil, que estão em expansão para a área de delivery e serviços de pagamentos, possam acabar sendo afetados. A mais nova notícia, segundo o jornal Wall Street Journal, é que o órgão regulador chinês ordenou nesta sexta-feira, 09, que as lojas de aplicativos removam mais de 25 aplicativos da Didi, incluindo o aplicativo de financiamento e de carona. A justificativa é sempre a mesma: coleta ilegal de dados das pessoas. A Didi começou a sofrer com os órgãos reguladores chineses depois que abriu o capital na Nasdaq, há cerca de duas semanas.

Segundo advogados especialistas no assunto, o problema é que a China não está dando explicação sobre como a empresa estaria violando a proteção de dados. Um dos motivos que pode estar por trás da investida do governo chinês é o fato de que os Estados Unidos fizeram uma lei obrigando as empresas estrangeiras que abrirem capital no país a entregar os relatórios de autoria de suas matrizes. Já a China lançou uma lei de proteção de dados, que impede a entrega de informações que sejam “de interesse nacional”, colhidas na China, sem autorização do governo central. Em 2025, estima-se que a China será dona de um terço dos dados gerados do mundo e e ela não quer dividir esse poder, muito menos com os Estados Unidos.