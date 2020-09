Comissão de Orçamento tem disputa entre Maia e centrão

Devido a crise fiscal, agravada pela pandemia, a presidência da Comissão Mista de Orçamento (CMO) tornou-se uma das disputadas mais acirradas do fim deste ano e uma espécie de antecipação da disputa pela própria presidência da Câmara, uma vez que Rodrigo Maia (DEM-RJ) pode não ser liberado para disputar a reeleição. De um lado para comandar a comissão está Elmar Nascimento (DEM-BA), amigo pessoal de Maia e o escolhido do presidente da Casa. Contudo, Arthur Lira (PP-AL) e Wellington Roberto (PL-PB), dois dos nomes mais fortes do centrão, querem que Flavia Arruda (PL-DF) seja nomeada presidente da comissão. Flavia é esposa do ex-governador José Roberto Arruda, afastado em 2010 do governo do Distrito Federal após denúncias de corrupção.

A decisão estava prevista para hoje. Mas o impasse entre Maia e o grupo comandado por Lira e Roberto forçaram o adiamento da nomeação. Agora está prevista apenas para o dia 6 de setembro uma nova reunião da CMO.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter