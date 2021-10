Com queda generalizada de seus apps, até Facebook teve que ir para Twitter

WhatsApp, Facebook e Instagram estão fora do ar em diversos lugares do mundo. Ironicamente, o Facebook teve que usar o Twitter para informar que está ciente “de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos”. “Algumas pessoas”, na verdade, são pelo menos milhões de pessoas mundo afora.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021