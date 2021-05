Com ou sem subsídio, mundo verá tsunami de energia solar, diz empresário

Faz parte de um empreendedor ser otimista, mas o presidente da Solarprime é mais do que otimista. Marcelo Nogueira diz que vai haver um tsunami mundial de energia solar e, no Brasil, com ou sem subsídio, o mercado vai crescer exponencialmente. A Solarprime vai faturar neste ano 360 milhões de reais e já prevê 1 bilhão de reais no próximo ano. A empresa tem uma rede de franquias pelo país que ajuda qualquer pessoa a instalar painéis solares em suas casas ou empresas. Recentemente, a empresa também começou a fazer usinas solares sob medida e está construindo uma para um banco, que quer usar energia solar em suas agências bancárias. O próximo passo é ter usinas próprias para vender a energia.

No Congresso, existe uma discussão com lobbies de todos os lados para a aprovação de um projeto de lei que mantém subsídios para projetos de energia solar. Mas Nogueira diz que a tecnologia dos painéis solares vai se tornar cada dia mais barata, o mercado potencial brasileiro é gigante e as pessoas a cada dia terão maior consciência ambiental. Por isso, ele acredita que este é um mercado que não depende dos subsídios para crescer. Hoje uma casa de tamanho médio a grande gastaria entre 20 mil reais e 40 mil reais para instalar os painéis. Já um pequeno comércio gastaria entre 100 mil reais e 200 mil reais. Além da consciência ambiental, os projetos de energia solar tem se popularizado por conta das linhas de financiamento que permitem que um pequeno negócio troque a conta de energia pela parcela de um equipamento solar, ou seja, sem custo mensal adicional para a empresa. A Solarprime já fez 10 mil projetos em todo o país.