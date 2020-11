Com IPO da Rede D’Or, Jorge Moll deve se tornar um dos mais ricos do país

Jorge Moll deve dar um salto e tanto na lista dos maiores bilionários brasileiros. Com o IPO de sua companhia, a Rede D’Or, Moll deve alcançar a terceira colocação na lista — claro, se tudo der certo.

Atualmente, a Forbes credita a ele uma fortuna de 2,6 bilhões de dólares. Contudo, a Rede D’Or pode ser avaliada em até 23 bilhões de dólares no dia do lançamento das ações. Com sua participação de 59%, seu patrimônio seria catapultado para 73 bilhões de reais. Moll e sua família ficariam atrás apenas de Joseph Safra e Jorge Paulo Lemann como os mais ricos do país.

É importante ressaltar, contudo, que a matemática que poderá levar este médico, que iniciou sua trajetória empresarial em 1977, a figurar entre os mais ricos do país depende do endosso por parte dos investidores. Aparentemente, isso está acontecendo.

