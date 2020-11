Com IPO à vista, dona da Imaginarium dá um salto no digital

O Grupo Uni.co, dona das redes Imaginarium, Puket, Mind e Love Brands, parece ser daqueles que de um limão faz uma limonada. A implantação de projetos e ações voltados à omnicanalidade — integração entre o e-commerce e as lojas físicas — permitiu o aumento no fluxo e na conversão dos sites das marcas do grupo, apurou o Radar Econômico. Até o fim de setembro, elas receberam mais de 20 milhões de acessos. No primeiro trimestre de 2020, a empresa registrou um aumento de 88% das vendas digitais em comparação com o mesmo período de 2019. O crescimento foi ainda maior de abril a junho, mesmo já sob o impacto da pandemia, quando os negócios digitais cresceram mais de cinco vezes em relação a 2019. No terceiro trimestre, a empresa manteve a trajetória de crescimento digital, com um patamar de venda online três vezes maior do que o mesmo período do ano anterior.

Além disso, com uma estrutura logística favorável à integração dos canais e com franquias em todas as capitais do Brasil (exceto Macapá), a empresa consegue hoje oferecer serviço de entrega em 24 horas após a solicitação em praticamente todos os estados. Os prazos de entrega nas regiões Norte e Nordeste foram reduzidos em sete dias, com uma diminuição no custo de envio de até 40%.

Em tempos de digitalização do varejo, o Uni.co, que é controlado pela gestora Squadra, constrói um significativo histórico às vésperas do IPO, que deve acontecer nos próximos meses.

