Com dois anos de atraso, Nubank lança seu próprio shopping digital

Os shoppings digitais em aplicativos de bancos e fintechs têm se proliferado feito um rastilho de pólvora nos últimos dois anos. Esses shoppings vendem de tudo: eletrônicos, eletrodomésticos, carga de celular, etc. O C6 tem, o Inter tem, o Itaú tem, o Next (do Bradesco) tem, o Santander tem. O Nubank não tinha e estava atrasado pelo menos uns dois anos, levando em conta o que seus concorrentes já vinham fazendo. Mas a partir desta terça-feira, 23, a fintech anunciou seu próprio marketplace. A estratégia de todos eles é engajar os milhões de clientes em seus aplicativos para gerar fluxo e receita. Para se ter uma ideia do potencial desse negócio, o shopping do banco Inter, por exemplo, nos primeiros oito meses deste ano movimentou mais de 2 bilhões de reais em vendas. O Inter tem hoje 14 milhões de clientes e cerca de 2,4 milhões de clientes compram em seu shopping. O shopping ddo Nubank que estreia hoje já nasce com um público potencial de mais de 40 milhões de clientes.