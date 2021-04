Com agravamento da crise, supermercados lançam campanha contra fome

Os supermercados estão lançando uma campanha contra a fome com o objetivo de chegar a todas as cidades do país. De acordo com o presidente da Associação Paulista dos Supermercados, Ronaldo dos Santos, a situação econômica das famílias nesta segunda onda da Covid-19 está muito mais grave do que no ano passado e por isso o setor se uniu para fazer uma campanha coordenada que se chamará Doação Super Essencial. A partir do dia 21 de abril, liderado pela Associação Brasileira dos Supermercados, o setor começa a arrecadar recursos para fazer doações de cartões com valores de R$ 100 a famílias carentes, que poderão usar os recursos para comprar cestas básicas em todos os supermercados do país.

Num primeiro momento, a campanha é direcionada às empresas, com exigência mínima de 50 cartões por doação e começará por São Paulo. As empresas poderão escolher regiões ou comunidades para as quais desejam doar e seus nomes poderão ser impressos nos cartões que serão distribuídos. Os beneficiários serão escolhidos a partir dos cadastros de pessoas de baixa renda em prefeituras e governos estaduais. As bandeiras Alelo, Ticket e Sodexo vão confeccionar e doar os cartões. Além disso, toda a renda com as taxas de uso do cartão, que são cobradas dos supermercados, será revertida em novas doações.

De acordo com Santos, uma segunda fase da campanha já está prevista para que pessoas físicas também possam doar qualquer valor, em parceria com a ONU.