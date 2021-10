Coldplay fará turnê ecológica. Mas de jatinho. Vocalista da banda reage

Atualizado em 15 out 2021, 23h07 - Publicado em 16 out 2021, 10h30

Por Josette Goulart Atualizado em 15 out 2021, 23h07 - Publicado em 16 out 2021, 10h30

A banda inglesa Coldplay anunciou uma nova turnê mundial, em 2022, toda ecológica. Os integrantes da banda prometem fazer a turnê “ mais sustentável e com o mais baixo teor de carbono possível”. Vão fazer isso reciclando ostensivamente, por exemplo. Mas o vocalista da banda, Chris Martin, disse em entrevista à BBC que não tem como não continuar voando em jatos particulares, mas que as pessoas que criticam a banda por isso estão absolutamente certas. “E as pessoas que reagem por esse tipo de coisa, por voar, estão certas. Portanto, não temos nenhum argumento contra isso”, dsse Chris. Ele disse que sempre houve a questão de “por que fazer uma turnê?”. “Poderíamos ficar em casa e isso pode ser melhor. Mas queremos fazer uma turnê e conhecer pessoas e nos conectar com pessoas – então tente fazer isso da maneira mais limpa possível.”

De acordo com dados da Agência Internacional de Energia, o setor de aviação é responsável por quase 3% do total das emissões de CO2 resultante da queima de combustível fóssil n mundo.