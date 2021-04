Coinbase arrecada mais de meio trilhão de reais com IPO na Nasdaq

A Coinbase, corretora de criptomoedas, chegou com barulho à Nasdaq arrecadando cerca de 100 bilhões de dólares ou o equivalente a mais de meio trilhão de reias. A Nasdaq deu o preço de referência por ação de 250 dólares um dia antes, o que levaria a empresa a valer 65 bilhões de dólares. Mas o preço da ação chegou a 381 dólares, segundo o site CNBC. Na esteira da oferta da Coinbase, o bitcoin foi para as alturas, próximo à cotação de 65 mil dólares, com o otimismo dos investidores para a popularização das criptomoedas. Um dos fundadores da Coinbase, Brian Armstrong, costuma dizer que tem um objetivo: fazer do bitcoin algo tão fácil e acessível quanto um email. A corretora tem 56 milhões de usuários verificados em 100 países. Já movimentou mais de 335 bilhões de dólares e possui mais de 220 bilhões de dólares em ativos.

Os riscos das ações da Coinbase, claro, são proporcionais aos do bitcoin. As criptomoedas são notórias por sua volatilidade. O bitcoin que chegou perto dos 65 mil dólares, caiu para próximo de 63 mil dólares durante o dia. Alguns acreditam que o bitcoin é apenas uma bolha ou uma pirâmide financeira. Ainda tem o risco de reguladores globais colocarem cada dia mais limites e regulação sobre essas moedas. Mas nada disso tirou o brilho do IPO, mostrando que o bitcoin está mais popular do que nunca.