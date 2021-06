Cogna ganha selo por igualdade de gênero em seu conselho

A passos de formiga, os conselhos das empresas brasileiras vão aos poucos ficando mais diversos. A Cogna Educação acaba de receber o selo Women on Board (WOB) por ter duas mulheres em seu conselho. O corte de apenas duas mulheres é muito baixo, mas as criadoras do selo, que é apoiado pela ONU Mulheres, justificam que é uma forma de incentivar as empresas brasileiras a terem mais mulheres em seus conselhos já que a cada nova empresa que ganha a certificação, outras tantas começam a buscar seu lugar no hall do WOB.

No caso da Cogna, Angela Freitas e Juliana Rozenbaum, as duas mulheres eleitas, representam 28% do conselho, que é formado por 7 membros. Este percentual é mais que o dobro da média do país. Além disso, a Cogna tem 60% de mulheres em seus quadros de 24 mil colaboradores e 57% dos cargos de liderança da empresa são ocupados por mulheres.