Coelhinho da Páscoa foi substituído pelos algoritmos

O coelhinho da Páscoa agora tem WhatsApp e faz as entregas com base em dados dos consumidores. Ovos para crianças ou para adultos? Para famílias ou para solteiros? A Mondelez, dona da marca Lacta, fez uma parceria com a startup market4U para entregar ovos de Páscoa em mil condomínios. A diferença desta parceria para as que a empresa possui com grandes lojas do varejo é que a Mondelez consegue analisar com mais precisão, com base nos dados da market4U, qual o perfil do cliente em cada condomínio e direcionar o tipo de ovo de chocolate que vai ser exposto nas prateleiras.

Um dos diferenciais quando se avalia dados é saber, por exemplo, o tamanho do produto que as pessoas preferem comprar em determinado local, segundo gerente da Mondelez, Theo Vieira. Desde o ano passado, impulsionado pela pandemia que acelerou o processo digital, a Mondelez também oferece a seus consumidores um canal no seu site para avisar que tipo de produto está disponível em cada mercado ou loja perto do cliente. Desta forma, a ideia também é ajudar o consumidor a manter distanciamento social e fazer uma viagem certeira para comprar o produto que está buscando. Hoje no site são mais de 1.500 lojas cadastradas. Para as crianças, agora é possível falar com o coelhinho diretamente pelo WhatsApp da Lacta.

