Claro vai lançar cursos para 28 milhões de clientes pré-pagos

A Claro vai estrear no mundo dos cursos com um programa para atender a população que sofreu com a pandemia e precisa ter acesso a conhecimento técnico e profissional para tentar se recuperar economicamente. A empresa está oferecendo 100 cursos gratuitos, com duração de 35 horas e certificado, para seus 28 milhões de clientes pré-pagos. Os clientes da operadora de telefonia poderão escolher em uma plataforma cursos de fotografia, maquiagem, paisagismo, cupcakes, economia doméstica, design gráfico, marketing digital, administração de redes sociais, entre tantos outros, sem qualquer custo ou franquia de internet. A responsável pelos cursos é a empresa Verisoft, com curadoria da Claro que ajustou os conteúdos ao perfil de seus clientes pré-pago.