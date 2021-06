Cirque du Soleil está de volta e planeja recontratar 95% de seus artistas

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Respeitável público, a nova temporada do Cirque du Soleil já está aberta e com a venda de ingressos a todo vapor. O CEO do Cirque du Soleil, Daniel Lamarre, informou ao site CNBC que eles voltaram a vender a quantidade de ingressos que vendiam em dias normais antes da pandemia. A companhia já está ensaiando os espetáculos “Mystere” e “O” que vão estrear entre o fim de junho e início de julho, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Mas Lamarre já prevê recontratar 95% de seus artistas em todo o mundo e iniciar apresentações em países que estiverem altamente vacinados. O plano também é vacinar todos os artistas.