Ciro Nogueira, o governo e o “Presidente da Live”

O recém nomeado ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, mal assumiu a cadeira e já se viu numa saia justa. Oficialmente em seu primeiro dia no cargo, teve que lidar com escalada de tensão entre o Supremo Tribunal Federal e Jair Bolsonaro e ainda com grandes empresários e banqueiros se manifestando contra as aventuras autoritárias do presidente. Diante da situação, Ciro achou por bem adotar uma comunicação pitoresca. Ele tenta convencer os interlocutores que existe um “Presidente da Live”, animador de auditório e de rede social, e um outro presidente analógico que faz parte do governo. O “Presidente da Live” não corresponde à posição oficial do governo.

Nesta quinta-feira, 05, o presidente do Supremo, Luiz Fux, subiu o tom e chegou a desmarcar encontro que aconteceria entre os presidentes dos Poderes alegando que diálogo pressupõe compromisso com as palavras, o que não se vê no cenário atual. Já 250 empresários, banqueiros, acadêmicos, economistas assinaram um manifesto em apoio à Justiça eleitoral.