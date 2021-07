Ciro Nogueira: de “Lula melhor presidente”,”Bolsonaro fascista” a ministro

Com a articulação para que Ciro Nogueira, um dos caciques do Centrão, senador e presidente do PP, assuma a Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, as redes sociais ressuscitaram uma entrevista de 2017 do político à TV Meio Norte em que ele chama Bolsonaro de fascista e diz que Lula foi o melhor presidente que o país já teve. Ciro dizia que tinha muita restrição a Bolsonaro “porque é um cara fascista. Tem um caráter fascista. Muito preconceituoso”. Já sobre Lula estas foram as palavras de Ciro: “Lula foi o melhor presidente deste país, especialmente para o Piauí e o Nordeste. Não me vejo numa eleição votando contra o Lula. Por tudo o que ele fez. Tirou a miséria desse povo, foi decisivo no combate a fome, os programas que ele fez, o maior programa habitacional do mundo.”

“Bolsonaro é um fascista e preconceituoso. Lula tirou o Brasil da miséria. Melhor Presidente do Brasil. ” Ciro Nogueira pic.twitter.com/gRSj2HxYiO — Priscilla (@priscilllando) July 21, 2021