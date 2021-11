Ciro Gomes embaralha votação da PEC dos Precatórios

VEJA Mercado | Abertura | 4 de novembro.

Depois de adentrar a madrugada para aprovar a PEC dos Precatórios com uma folga de apenas 4 votos, todos vindos do PDT, eis que Ciro Gomes embaralha a votação ao suspender sua pré-candidatura a presidência até que o partido volte atrás em sua posição. Como é PEC, a proposta foi aprovada apenas em primeiro turno e passará por nova rodada de votação. E a essas alturas não se sabe mais se o segundo turno será votado ainda hoje. O líder do governo na Câmara já fala em votação somente na próxima semana, para ter mais quórum e ganhar mais votos.

A PEC é a que propõe o calote nos precatórios e a mudança do teto de gastos para dar um Orçamento extra de até 90 bilhões de reais para o governo no próximo ano, que será usado para um Auxílio Brasil de 400 reais e dinheiro para emendas parlamentares. A bronca é que o dinheiro é basicamente eleitoreiro, por isso a oposição votou contra. Menos PDT e PSB. No mercado financeiro, a discussão na mudança do teto fez a bolsa cair mais de 7% em uma semana.

Fora isso, hoje também é dia de leilão de 5G, então os investidores estão de olho nas empresas de telefonia.