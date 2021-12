Ciro diz que vai acabar com preço de combustível atrelado a dólar

O presidenciável Ciro Gomes, do PDT, está lançando uma série de vídeos para dizer como vai mudar a Petrobras. No primeiro episódio, ele diz que vai alterar a política de preços da empresa e para isso vai convocar o Conselho da Petrobras no primeiro dia de seu governo. “Acabar com esse absurdo de brasileiro pagar combustíveis em dólar.” Mas ele promete que mesmo assim vai manter o lucro da empresa. Ciro diz ainda que se a Petrobras for vendida, vai retomá-la e que vai transformá-la numa empresa de energia para que seja além de uma petroleira.

Além de Ciro, o ex-presidente Lula também já se manifestou publicamente dizendo que vai mudar a política de preços da Petrobras. Os candidatos estão se debruçando sobre o assunto por conta da escalada dos preços dos combustíveis provocada pela paridade internacional, que prevê que os preços sejam reajustados com base no petróleo no mercado internacional e variação do dólar.