China reabre mercado para carne brasileira e preços devem subir

VEJA Mercado | Abertura | 15 de dezembro.

Depois de três meses sob embargo por conta de suspeitas de mal da vaca louca, a China reabriu o mercado para a carne brasileira. Durante esse período, o preço arroba da carne caiu mais de 20% com a oferta do produto aumentando, mas para o consumidor final a queda não chegou a ser tão expressiva. Agora, mal o consumidor começou a pagar menos, executivos de frigoríficos já dizem ao Radar Econômico que o preço da arroba vai subir com a retomada das exportações. A carne é um dos componentes da inflação, que tem derrubado as bolsas não só no Brasil, como pelo mundo todo. Por outro lado, as ações do frigoríficos que já tiveram um dia de rei ontem, podem novamente subir.

Outro tema que tomou a pauta por meses foi a PEC dos Precatórios. Mas a novela parece que finalmente de fato vai acabar com o plenário da Câmara aprovando o texto modificado no Senado. Na noite de terça-feira, o texto foi aprovado em primeiro turno e o segundo turno será decidido hoje.