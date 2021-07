China ataca empresas de tecnologia com ações na Nasdaq

Primeiro foi a gigante de tecnologia Didi, que é dona da 99 no Brasil. A empresa recém fez um IPO bilionário na Nasdaq e, neste domingo, a agência de segurança cibernética da China ordenou que as lojas de apps parassem de vender o aplicativo da empresa alegando violações na coleta e no uso de informações pessoais. Nesta segunda-feira, 05, a mesma agência enquadrou mais duas empresas chinesas, ambas também fizeram lançamento recente de ações na bolsa americana: o aplicativo Full Truck Alliance e um outro aplicativo de recrutamento online de propriedade da Kanzhun. As ações de tecnologia de empresas chinesas despencam por conta desta ação do governo. O SoftBank que tem participação na Didi e no Full Truck caiu mais de 5% na Bolsa de Tóquio. O índice de tecnologia da bolsa de Hong Kong, que tem empresas como a Tencent, caiu 2,3%.