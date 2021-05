China apoia quebra de patentes das vacinas contra Covid-19

O embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, informou nesta quinta-feira, 13, que a China apoia a proposta de quebra de patentes de vacinas contra a Covid-19 e que vai participar do processo consultivo em prol de uma solução equilibrada e efetiva para vencer a pandemia. A Chia é dona da tecnologia da CoronaVac que no Brasil é produzida em parceria com o Instituto Butantan, com base em contrato de transferência de tecnologia. A discussão sobre a quebra extraordinária de patentes ganhou força depois que o governo dos Estados Unidos manifestou seu apoio à ideia.