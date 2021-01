Chefe de perícia médica do INSS em Manaus pede fechamento de agências

O chefe da Coordenação Regional da Perícia Médica Federal no Centro-Oeste/Norte, Alexandre dos Santos Saraiva, está pedindo para que o Ministério da Economia feche as agências do INSS de Manaus (AM) e suspendam as perícias médicas até que passe este dramático momento da pandemia de Covid-19.

No diagnóstico de Saraiva, que é médico perito, há, “diariamente no atendimento pericial, pessoas com sintomas respiratórios, às vezes exuberantes, buscando as unidades previdenciárias para se submeterem ao exame pericial, já que não tem outra alternativa para receberem os auxílios a que fazem jus. Contudo, a necessidade de comparecer ao atendimento pericial está levando estas pessoas, boa parte delas sintomáticas, a se deslocarem pela cidade para chegarem até as Agências, na sua maioria utilizando transporte público, a despeito do estado em que se encontram”.

Em 2020, a perícia médica do INSS ficou suspensa por seis meses, agravando ainda mais a fila de pedidos para aposentadoria e outros benefícios no órgão.

