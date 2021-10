Censura faz a última grande rede social americana deixar a China

A última grande rede social americana que ainda persistia na China vai ser fechada. A Microsoft desistiu de sua versão exclusiva do LinkedIn no país, que foi lançada em 2014. Os motivos apresentados pela Microsoft são a restrição de compartilhamento de informações das redes sociais no país e também novas regras de conformidade. Ou seja, havia censura no feed de notícias dos usuários. Apesar disso, a companhia diz que vai lançar o InJobs no país, um aplicativo que ajuda as pessoas a encontrar emprego.