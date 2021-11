CCJ aprova prorrogação de desoneração de folha de pagamento

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, 17, a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia até 2023. O texto não precisará passar pelo plenário e irá direto ao Senado, onde o presidente Jair Bolsonaro vem penando para dar vazão às articulações em torno de projetos oriundos do Ministério da Economia.



A consolidação do texto na CCJ é uma vitória para o governo. Nos últimos dias, Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, vinham defendendo a proposta como primordial para mitigar os efeitos do desemprego — tornando mais barata a contratação e manutenção de empregados. O ministro, porém, pediu a Bolsonaro que mobilize sua base em torno da continuidade da agenda de reformas, para que o país consiga repor a perda de arrecadação com a desoneração dos setores.