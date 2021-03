Cartões Elo fecha parceria com a Deezer para compor plano de benefícios

A Elo, empresa brasileira de tecnologia de pagamentos, adicionou mais um benefício ao portfólio Elo Flex — a plataforma de customização de benefícios. A partir desta semana, os clientes podem aproveitar o plano premium do app de música Deezer de forma gratuita por três ou seis meses. Os clientes dos cartões Elo Mais e Elo Grafite Elo têm direito a usufruir do Deezer Plano Trimestral uma vez por ano. Já os portadores de cartões Elo Nanquim e Elo Diners Club — evolução do atual Elo Nanquim Diners Club — podem aproveitar o Deezer Plano Semestral do serviço de streaming, também limitado a uma vez ao ano. O Elo Flex é a plataforma de customização de benefícios dos cartões Elo. Com mais de 30 benefícios disponíveis, foi criada para adaptar e personalizar os cartões aos titulares, com serviços e produtos para todos os gostos. O Deezer chega para compor a lista do Elo Flex pensada para o momento atual, com experiências que podem ser aproveitadas remotamente, acompanhando o cliente em todos os lugares.





